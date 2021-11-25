О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пакистан успешно провел испытания баллистической ракеты Shaheen-1A

Пакистан успешно провел испытания баллистической ракеты Shaheen-1A Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты Shaheen-1A класса "земля - земля".
Другие страны
25 ноября 2021 г. 21:37
Пакистан успешно провел испытания баллистической ракеты Shaheen-1A

Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты Shaheen-1A класса "земля - земля".

Как передает Report, об этом сообщило управление по общественным связям Минобороны страны (ISPR).

"Испытательный полет был осуществлен с целью повторной проверки некоторых конструктивных и технических параметров системы вооружения," - говорится в пресс-релизе ISPR.

Ракета Shaheen-1A является модернизированным вариантом Shaheen-1, отличающимся большей дальностью и точностью. Она способна поражать цели на удалении до 900 км и может нести как ядерную, так и обычную боеголовку.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Совет нацбезопасности Турции: Важно, чтобы Армения полностью соблюдала режим прекращения огня
Совет нацбезопасности Турции: Важно, чтобы Армения полностью соблюдала режим прекращения огня
25 ноября 2021 г. 20:59
Ильхам Алиев принял президента Российской академии наук
Ильхам Алиев принял президента Российской академии наук
25 ноября 2021 г. 19:57
Служащие в Кяльбаджаре военные: Мы раздавили оккупантов железным кулаком
ФотоСлужащие в Кяльбаджаре военные: Мы раздавили оккупантов железным кулаком
25 ноября 2021 г. 13:58
Делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург
Делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург
25 ноября 2021 г. 09:38
Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2021 г. 00:00
В Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
ФотоВ Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
24 ноября 2021 г. 21:26
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
24 ноября 2021 г. 16:07
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
24 ноября 2021 г. 13:03
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi