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Пакистан провел испытания баллистической ракеты Shaheen-1A

Пакистан провел испытания баллистической ракеты Shaheen-1A Целью испытательного полета было подтверждение различных конструктивных и технических параметров системы вооружения
Другие страны
26 марта 2021 г. 15:10
Пакистан провел испытания баллистической ракеты Shaheen-1A

Пакистан сегодня провел успешные летные испытания баллистической ракеты "поверхность-земля" Shaheen-1A, имеющей дальность действия 900 километров.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство DND.

Целью испытательного полета было подтверждение различных конструктивных и технических параметров системы вооружения, включая усовершенствованную систему навигации.

На летных испытаниях присутствовали генерал-лейтенант Надим Заки Манж, генеральный директор отдела стратегических планов, доктор Раза Самар, председатель NESCOM, генерал-лейтенант Мухаммед Али, командующий стратегическими силами армии, а также ученые и инженеры стратегических организаций.

Генеральный директор Управления стратегических планов поздравил ученых и инженеров с успешным проведением испытаний. Он высоко оценил техническое мастерство, самоотверженность ученых и инженеров, которые внесли свой вклад в успешный запуск ракеты.

Президент, премьер-министр Пакистана, председатель Объединенного комитета начальников штабов и руководители служб поздравили ученых и инженеров с успешным проведением сегодняшних ракетных испытаний.

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Версия на английском языке Pakistan successfully test-fires Shaheen - 1A ballistic missile
Версия на азербайджанском языке Pakistan “Shaheen-1A” ballistik raketini sınaqdan keçirib

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