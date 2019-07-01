​Пакистан передал Индии список с именами 261 заключенного

Власти Пакистана передали индийской стороне список с именами 261 индийского заключенного, из которых 52 гражданских лица и 209 рыбаков, содержащихся в тюрьмах Пакистана, передает Report со ссылкой на издание DND.
Данный шаг был сделан на фоне предложений Индией провести 11-14 июля очередной раунд переговоров по коридору Картарпур. Индия в свою очередь, также поделится списком пакистанских заключенных с Верховной комиссией Пакистана.
Напомним, в феврале текущего года между Индией и Пакистаном произошли столкновения в Джамму и Кашмире.
Tural AsadiАвтор новости