    Пакистан исключил возможность переговоров с Афганистаном

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 13:36
    Пакистан исключил возможность переговоров с Афганистаном

    Пакистан не начнет переговоры с Афганистаном, пока Кабул не прекратит поддержку вооруженных группировок, совершающих трансграничные нападения с его территории.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя канцелярии премьера Пакистана Шахбаза Шарифа - Мошарафа Заиди.

    "Никаких переговоров не будет. Терроризму в Афганистане нужно положить конец", - сказал он.

    Ситуация на границе Пакистана с Афганистаном, где более недели не прекращают столкновения, остается крайне напряженной.

