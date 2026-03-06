Пакистан исключил возможность переговоров с Афганистаном
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 13:36
Пакистан не начнет переговоры с Афганистаном, пока Кабул не прекратит поддержку вооруженных группировок, совершающих трансграничные нападения с его территории.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя канцелярии премьера Пакистана Шахбаза Шарифа - Мошарафа Заиди.
"Никаких переговоров не будет. Терроризму в Афганистане нужно положить конец", - сказал он.
Ситуация на границе Пакистана с Афганистаном, где более недели не прекращают столкновения, остается крайне напряженной.
