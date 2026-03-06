İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlar üçün şərt qoyub

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 14:00
    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlar üçün şərt qoyub

    Kabul onun ərazisindən transsərhəd hücumlar həyata keçirən silahlı qruplaşmalara dəstəyi dayandırmayana qədər Pakistan Əfqanıstanla danışıqlara başlamayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifin dəftərxanasının nümayəndəsi Moşaraf Zaidiyə istinadən məlumat yayıb.

    "Heç bir danışıqlar olmayacaq. Əfqanıstanda terrorçuluğa son qoyulmalıdır", - o bildirib.

    Пакистан исключил возможность переговоров с Афганистаном

