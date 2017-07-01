Отец Майкла Джексона госпитализирован после ДТП в Лас-Вегасе

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Музыкальный менеджер Джо Джексон, отец покойного певца Майкла Джексона, был госпитализирован в Лас-Вегасе после ДТП.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, 88-летний Джексон находился на пассажирском сиденье автомобиля, когда в него врезалась другая машина.

По данным агенства, после аварии Джексон жаловался на боль в груди. Позднее он заявил, что в порядке и не пострадал.

Сообщается, что виновником ДТП стал водитель второй машины, который нарушил правила и был оштрафован.