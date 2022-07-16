От последствий жары в Испании за неполную неделю скончались 360 человек

Более 360 человек скончались от последствий жары, которая установилась на большей части территории Испании в последние шесть дней.

Более 360 человек скончались от последствий жары, которая установилась на большей части территории Испании в последние шесть дней.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные Института общественного здравоохранения.

"Согласно статистическим данным, собранным в период с 10 по 15 июля, вследствие высоких температур, которые отмечаются в Испании в последнюю неделю, скончались 360 человек, при этом пик смертности - 123 человека - пришелся на пятницу", - сообщает в субботу испанская телерадиокомпания РТVЕ.

Между тем, метеорологическая служба Испании информирует, что 16 июля в континентальной части Испании столбик термометра не опустится ниже 28 градусов Цельсия, а местами достигнет 45 градусов. Максимальный (красный) уровень погодной опасности из-за жары испанские метеорологи объявили в субботу в автономных сообществах Кантабрия, Наварра, Риоха, а также в городах Бадахос и Сарагоса.

Телерадиокомпания напоминает, что нынешняя волна жары - вторая в Испании за это лето. В июне, когда страну накрыла первая волна жаркой погоды, длившаяся восемь дней, ее жертвами стали 829 человек.

12.15

В Испании из-за экстремальной жары умерли почти 240 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

В период с 10 по 14 июля из-за очень высокой температуры воздуха умерли 237 человек. Пиком по числу смертей стало 14 июля, когда скончались 93 жителя королевства.

По данным синоптиков, температура воздуха в стране в последние дни превышает +40°C, в которых регионах она достигает +45°C.

Ранее сообщалось, что за 10 и 11 июля в Испании от жары погибли более 40 человек. Чаще всего становились жертвами чрезвычайно высоких температур граждане старше 75 лет. В июне в королевстве подтвердили 829 смертей, связанных с жаркой погодой.