В Испании из-за сильной жары умерли почти 240 человек за пять дней

В Испании из-за экстремальной жары умерли почти 240 человек.

В Испании из-за экстремальной жары умерли почти 240 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

В период с 10 по 14 июля из-за очень высокой температуры воздуха умерли 237 человек. Пиком по числу смертей стало 14 июля, когда скончались 93 жителя королевства.

По данным синоптиков, температура воздуха в стране в последние дни превышает +40°C, в которых регионах она достигает +45°C.

Ранее сообщалось, что за 10 и 11 июля в Испании от жары погибли более 40 человек. Чаще всего становились жертвами чрезвычайно высоких температур граждане старше 75 лет. В июне в королевстве подтвердили 829 смертей, связанных с жаркой погодой.