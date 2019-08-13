Остров в Турции эвакуируют из-за пожара

Туристов экстренно эвакуируют с охваченного огнем турецкого острова, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.
Уточняется, что возгорание возникло в лесной части острова. Все пляжи заволокло дымом.
Информация о пострадавших не поступала.
Туристов экстренно эвакуируют с охваченного огнем турецкого острова, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.
Уточняется, что возгорание возникло в лесной части острова. Все пляжи заволокло дымом.
Информация о пострадавших не поступала.
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Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости