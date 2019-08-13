Остров в Турции эвакуируют из-за пожара

Остров в Турции эвакуируют из-за пожара

13 августа, 2019 13:40

https://report.az/storage/news/729712025b3243710d31bebabd1590ea/94217d0d-83c3-4e2a-a7ed-fbd67df0b43e_292.jpg Туристов экстренно эвакуируют с охваченного огнем турецкого острова, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ. Уточняется, что возгорание возникло в лесной части острова. Все пляжи заволокло дымом. Информация о пострадавших не поступала.

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