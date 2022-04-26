Остин: США и партнеры обязались предоставить Украине оборудование на 5 млрд долларов

С начала боевых действий в Украине США, их союзники и партнеры обязались предоставить этой стране оборудование на более 5 млрд долларов.

С начала боевых действий в Украине США, их союзники и партнеры обязались предоставить этой стране оборудование на более 5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания глав оборонных ведомств на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

По его словам, более 30 союзников и партнеров со всего мира присоединились к США, чтобы оказать помощь Украине по обеспечению безопасности.

"Вместе мы обязались предоставить оборудование на более 5 млрд долларов, чтобы поддержать самооборону Украины, это включает 3,7 млрд долларов, которые обязался предоставить президент Байден", - отметил Остин.