Особняк из фильма "Крестный отец" выставлен на продажу за 195 млн

Баку. 7 Сентября. REPORT.AZ/ Калифорнийский особняк в округе Лос-Анджелес, в котором снимались сцены из фильма "Крестный отец", выставлен на продажу за 195 миллионов долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Wall Street Journal.

Речь идет о построенном в 1925 году поместье в знаменитом районе Беверли-Хиллз на западе Лос-Анджелеса. Оно считается одним из самых дорогих объектов недвижимости на территории США. На площади в два гектара расположены шесть построек, включая ночной клуб и кинотеатр, а жилой комплекс состоит из 28 спален и 38 санузлов.

В поместье также расположены живописные сады, два теннисных корта, бассейн и зона для приемов, рассчитанная на 400 человек. Стены поместья отделаны терракотовой штукатуркой, а в его архитектуре сочетаются элементы испанского и итальянского стилей.

Спроектировал особняк американский архитектор Гордон Кауфман, который, знаменит, прежде всего, участием в создании дамбы Гувера, сооруженной в нижнем течении реки Колорадо в 1936 году.

Особняк в последнее время сдавался за 600 тысяч долларов в месяц. Нынешний владелец недвижимости инвестор Леонард Росс просит за особняк на $30 миллионов больше, чем предыдущая оценочная стоимость, отмечает издание.

Наиболее известным из хозяев поместья считается американский медиа-магнат и основатель холдинга Hearst Corporation Уильям Херст, стоявший у истоков создания так называемой "желтой прессы". В этом особняке проводили медовый месяц в 1953 году 35-й президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин. Кроме всего прочего, особняк известен тем, что там были сняты несколько сцен легендарного фильма "Крестный отец".

Фильм "Крестный отец", повествующий о преступном бизнесе семьи Корлеоне, был снят Фрэнсисом Фордом Копполой в 1972 году. В главных ролях снялись Марлон Брандо и Аль Пачино. Фильм получил три премии "Оскар". Позже вышли еще две серии "Крестного отца". Долгое время первая часть эпопеи оставалась самым кассовым фильмом.