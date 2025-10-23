Орбан: Венгрия не будет участвовать в "Коалиции желающих", созданной для Украины

Венгрия не будет участвовать в "Коалиции желающих", созданной Евросоюзом для оказания военной поддержки Украины.

Как передает Report со ссылкой на венгерские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе выступлении перед участниками "марша мира" в Будапеште.

Ранее сегодня он выступил за скорейшее прекращение войны в Украине.

Отметим, что в столице Венгрии проходит антивоенная акция, к которой присоединились более 200 тыс. человек.

Сообщается, что участники акции держат в руках баннеры с надписью "Мы не хотим умирать за Украину".