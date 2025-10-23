Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Орбан: Венгрия не будет участвовать в "Коалиции желающих", созданной для Украины

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 16:43
    Орбан: Венгрия не будет участвовать в Коалиции желающих, созданной для Украины

    Венгрия не будет участвовать в "Коалиции желающих", созданной Евросоюзом для оказания военной поддержки Украины.

    Как передает Report со ссылкой на венгерские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе выступлении перед участниками "марша мира" в Будапеште.

    Ранее сегодня он выступил за скорейшее прекращение войны в Украине.

    Отметим, что в столице Венгрии проходит антивоенная акция, к которой присоединились более 200 тыс. человек.

    Сообщается, что участники акции держат в руках баннеры с надписью "Мы не хотим умирать за Украину".

    Венгрия Виктор Орбан Украина марш мира
    Macarıstan Ukrayna üçün yaradılmış "İstəklilər koalisiyası"nda iştirak etməyəcək
    Hungary not to join Coalition of the Willing for Ukraine

    Последние новости

    17:40

    Трамп: Саудовская Аравия до конца 2025 года может стать частью Соглашений Авраама

    Другие страны
    17:40

    Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины

    Другие страны
    17:40

    До конца года Украина рассчитывает получить финансовую помощь на $15 млрд

    В регионе
    17:31

    Трамп заявил о планах посетить сектор Газа

    Другие страны
    17:30

    Эквадор назначил нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:18

    Пезешкиан: Город Урмия некогда был иранским Парижем, вот во что мы его превратили

    В регионе
    17:15

    Зеленский: Предлагаем Европе изменить порядок очереди по поставкам Patriot

    Другие страны
    17:12
    Фото

    Репатриированные из Сирии граждане размещены в соцучреждении

    Социальная защита
    17:03

    Трамп: Израиль потеряет поддержку США, если попытается аннексировать Западный берег

    Другие страны
    Лента новостей