Орбан: Венгрия не будет участвовать в "Коалиции желающих", созданной для Украины
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 16:43
Венгрия не будет участвовать в "Коалиции желающих", созданной Евросоюзом для оказания военной поддержки Украины.
Как передает Report со ссылкой на венгерские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе выступлении перед участниками "марша мира" в Будапеште.
Ранее сегодня он выступил за скорейшее прекращение войны в Украине.
Отметим, что в столице Венгрии проходит антивоенная акция, к которой присоединились более 200 тыс. человек.
Сообщается, что участники акции держат в руках баннеры с надписью "Мы не хотим умирать за Украину".
