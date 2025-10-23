Орбан выступил за скорейшее прекращение войны в Украине
- 23 октября, 2025
- 10:43
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за скорейшее прекращение войны в Украине, отметив, что сегодня днем в своем обращении он выскажет свою позицию относительного данного вопроса.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Наступил день Будапештского марша мира. Сегодня мы обращаемся ко всему миру с посланием: Венгрия говорит "НЕТ" войне! Мы не будем умирать за Украину. Мы не отправим наших детей на бойню по приказу Брюсселя. Смотрите мою речь в прямом эфире в 13:00 по центральноевропейскому времени", - отметил он.
Ранее Орбан сообщил, что в Будапеште ведется подготовка к проведению встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которые в частности планируют обсудить урегулирование украинского кризиса.
🕊️ The day of the Budapest Peace March has come. Today we send a message to the whole world: Hungary says NO to war! We will not die for Ukraine. We will not send our children to the slaughterhouse at Brussels’ command.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 23, 2025
🔴 Watch my speech live at 1pm CET here on X. pic.twitter.com/PQKd1lrYSY