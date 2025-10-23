Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Орбан выступил за скорейшее прекращение войны в Украине

    • 23 октября, 2025
    • 10:43
    Орбан выступил за скорейшее прекращение войны в Украине

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за скорейшее прекращение войны в Украине, отметив, что сегодня днем в своем обращении он выскажет свою позицию относительного данного вопроса.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Наступил день Будапештского марша мира. Сегодня мы обращаемся ко всему миру с посланием: Венгрия говорит "НЕТ" войне! Мы не будем умирать за Украину. Мы не отправим наших детей на бойню по приказу Брюсселя. Смотрите мою речь в прямом эфире в 13:00 по центральноевропейскому времени", - отметил он.

    Ранее Орбан сообщил, что в Будапеште ведется подготовка к проведению встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которые в частности планируют обсудить урегулирование украинского кризиса.

