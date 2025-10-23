İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Macarıstan Ukrayna üçün yaradılmış "İstəklilər koalisiyası"nda iştirak etməyəcək

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 16:55
    Macarıstan Ukrayna üçün yaradılmış İstəklilər koalisiyasında iştirak etməyəcək
    Viktor Orban

    Macarıstan Avropa İttifaqı tərəfindən Ukraynaya hərbi dəstək göstərmək üçün yaradılmış "İstəklilər koalisiyası"nda iştirak etməyəcək.

    "Report"un Macarıstan KİV-inə istinadən məlumatına görə, bunu ölkənin Baş naziri Viktor Orban bəyan edib.

    Daha əvvəl o, Ukraynada müharibənin tezliklə dayandırılmasını dəstəklədiyini bildirmişdi.

    Bununla yanaşı, Budapeştdə müharibə əleyhinə aksiya keçirilir. Aksiyaya 200 mindən çox insan qatılıb.

    Bildirilir ki, aksiya iştirakçıları "Ukrayna uğrunda ölmək istəmirik" yazılı bannerləri əllərində tuturlar.

    Macarıstan Avropa İttifaqı Ukrayna Viktor Orban "İstəklilər Koalisiyası"
    Орбан: Венгрия не будет участвовать в "Коалиции желающих", созданной для Украины
    Hungary not to join Coalition of the Willing for Ukraine

    Son xəbərlər

    17:44

    ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyub

    Maliyyə
    17:42

    "Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "U-19-dan daha artığını tələb etmək doğru olmaz"

    Futbol
    17:41
    Foto

    Sahil Babayev Azərbaycan şirkətlərini Serbiya və Balkan regionunda əməkdaşlığı genişləndirməyə dəvət edib

    Biznes
    17:39

    Builki sertifikasiyada 6 600-dən çox müəllim yüksək bal toplayıb, maaşlarında 35 % artım olacaq

    Elm və təhsil
    17:36
    Foto

    14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:35

    Tramp Qəzzaya səfər edəcək

    Digər
    17:34

    UKrayna "Patriot" tədarükü üçün növbə qaydasını dəyişdirməyi təklif edir

    Digər ölkələr
    17:34

    Bakıda 43 min manatdan çox pulu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:32

    Jalə Hacıyeva: "Azərbaycanda mikromaliyyə bazarının 25 %-i İslam maliyyəsinə yönələ bilər"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti