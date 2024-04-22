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Опрос: Независимые кандидаты мешают Трампу обойти Байдена в предвыборной гонке

Опрос: Независимые кандидаты мешают Трампу обойти Байдена в предвыборной гонке Экс-президент США Дональд Трамп уступает действующему американскому главе Джо Байдену по уровню поддержки американских граждан в условиях, когда избиратели могут выбирать других претендентов на пост президента.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 07:46
Опрос: Независимые кандидаты мешают Трампу обойти Байдена в предвыборной гонке

Экс-президент США Дональд Трамп уступает действующему американскому главе Джо Байдену по уровню поддержки американских граждан в условиях, когда избиратели могут выбирать других претендентов на пост президента.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией NBC.

Избирателей спросили, кому они отдают предпочтение, выбирая между демократом Байденом, республиканцем Трампом, независимыми Робертом Кеннеди - младшим и Корнелом Уэстом, а также Джилл Стайн от Партии зеленых.

В пользу Трампа высказались 37% опрошенных, в пользу Байдена - 39%. 6% сказали, что не могут выбрать. Оставшиеся 13% голосов распределились между Кеннеди - младшим, Уэстом и Стайн.

Но когда респондентам предложили выбрать исключительно между Трампом и Байденом, бывший президент получил 46% голосов, а действующий - 44%. Еще 10% участников опроса сказали, что не определились.

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3,1 п. п.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Müstəqil namizədlər Trampın seçki yarışında Baydeni ötməsinə mane olur

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