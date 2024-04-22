Опрос: Независимые кандидаты мешают Трампу обойти Байдена в предвыборной гонке

Экс-президент США Дональд Трамп уступает действующему американскому главе Джо Байдену по уровню поддержки американских граждан в условиях, когда избиратели могут выбирать других претендентов на пост президента.

Экс-президент США Дональд Трамп уступает действующему американскому главе Джо Байдену по уровню поддержки американских граждан в условиях, когда избиратели могут выбирать других претендентов на пост президента.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией NBC.

Избирателей спросили, кому они отдают предпочтение, выбирая между демократом Байденом, республиканцем Трампом, независимыми Робертом Кеннеди - младшим и Корнелом Уэстом, а также Джилл Стайн от Партии зеленых.

В пользу Трампа высказались 37% опрошенных, в пользу Байдена - 39%. 6% сказали, что не могут выбрать. Оставшиеся 13% голосов распределились между Кеннеди - младшим, Уэстом и Стайн.

Но когда респондентам предложили выбрать исключительно между Трампом и Байденом, бывший президент получил 46% голосов, а действующий - 44%. Еще 10% участников опроса сказали, что не определились.

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3,1 п. п.