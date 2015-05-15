Определена дата встречи США и Кубы по восстановлению дипотношений

Баку. 15 мая REPORT.AZ/ Очередной раунд переговоров по восстановлению американо-кубинских дипломатических отношений пройдет 21 мая в Вашингтоне, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее кубинский лидер Рауль Кастро говорил, что Куба и США назначат своих послов после того, как Гавана будет исключена Вашингтоном из списка государств, спонсирующих международный терроризм. СМИ сообщали также, что Вашингтон и Гавана могут обменяться послами до конца мая.

Президент США Барак Обама в декабре 2014 года объявил о намерении нормализовать дипотношения с Кубой, а также ослабить торговые ограничения. В апреле 2015 года он уведомил конгресс о намерении исключить Кубу из перечня государств-спонсоров международного терроризма, что поможет отменить ряд американских санкций против островного государства.