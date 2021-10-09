Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Чехии

Коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, выиграла выборы в парламент Чехии, идущее на втором месте правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша уже не сможет опередить либералов.

Коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений, выиграла выборы в парламент Чехии, идущее на втором месте правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша уже не сможет опередить либералов.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское ТВ .

"Победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений. После подсчета итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, их никто уже не сможет опередить", - говорится в сообщении.

Второе место заняло правящее центристское движение ANO, возглавляемое премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем, оно отстало от победителей на 0,6%, набрав 27,1%. Третье место заняла еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" - 15,5%.

Лидеры обеих либеральных коалиций уже заявили о намерении начать в течение ближайших 24 часов переговоры об объединении сил для создания нового правительства. Обе коалиции претендуют на получение 108 из 200 депутатских мандатов.

Четвертое место на выборах получило евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия", набравшее 9,6% голосов.

Остальные партии и движения не сумели преодолеть пятипроцентный рубеж, необходимый для попадания в парламент. Среди них оказались две старейшие партии республики – коммунистическая и социал-демократическая.