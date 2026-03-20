Резервист системы ПВО Израиля арестован за передачу секретных данных Ирану
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 12:19
В Израиле задержан резервист системы противовоздушной обороны "Железный купол", подозреваемый в шпионаже в пользу Ирана.
Как передает Report, об этом сообщил израильский "12-й канал".
По данным телеканала, военнослужащий был завербован через мессенджер Telegram и передавал информацию, включая координаты военных баз и имена должностных лиц.
"Он был арестован через день после начала операции "Рев льва", признался в содеянном. Прокуратура намерена продлить его содержание под стражей до окончания судебного разбирательства",- говорится в сообщении.
12:53
Шахбаз Шариф подтвердил солидарность Пакистана с АзербайджаномВнешняя политика
12:35
Казахстан получил все экспертизы по делу самолета AZAL, техкомиссия готовит итоговый докладДругие страны
12:25
Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф поздравили друг друга с праздником РамазанВнешняя политика
12:22
В одном из районов Баку произошел обвал канализации, дома затопилоПроисшествия
12:21
Завтра в регионах Азербайджана ожидается 20° теплаЭкология
12:19
Резервист системы ПВО Израиля арестован за передачу секретных данных ИрануДругие страны
12:16
Фото
В Шуше совершен праздничный намазРелигия
12:15
В Азербайджане установлен рекорд междугородних автобусных перевозокИнфраструктура
12:10