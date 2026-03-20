    Резервист системы ПВО Израиля арестован за передачу секретных данных Ирану

    В Израиле задержан резервист системы противовоздушной обороны "Железный купол", подозреваемый в шпионаже в пользу Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщил израильский "12-й канал".

    По данным телеканала, военнослужащий был завербован через мессенджер Telegram и передавал информацию, включая координаты военных баз и имена должностных лиц.

    "Он был арестован через день после начала операции "Рев льва", признался в содеянном. Прокуратура намерена продлить его содержание под стражей до окончания судебного разбирательства",- говорится в сообщении.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана обвинение в шпионаже Железный купол
    İsrailin HHM sistemini idarə etmiş şəxs İrana məxfi məlumatlar ötürdüyünə görə həbs edilib
