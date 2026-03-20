İsrailin HHM sistemini idarə etmiş şəxs İrana məxfi məlumatlar ötürdüyünə görə həbs edilib
Digər ölkələr
- 20 mart, 2026
- 12:29
İsraildə "Dəmir Qübbə" - hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemini idarə etmiş ehtiyatda olan hərbi qulluqçu İranın xeyrinə casusluqda şübhəli bilinərək saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin "12-ci kanal"ı məlumat yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, hərbi qulluqçu "Telegram" messenceri vasitəsilə ələ alınıb və məlumatları, o cümlədən hərbi bazaların koordinatlarını və vəzifəli şəxslərin adlarını ötürüb.
"O, "Şir nərəsi" əməliyyatı başladıqdan bir gün sonra həbs edilib, törətdiyi əməli etiraf edib. Prokurorluq onun həbsdə saxlanma müddətini məhkəmə araşdırması başa çatana qədər uzatmaq niyyətindədir", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
12:43
Azərbaycanın Rusiyaya qeyri-neft-qaz ixracı 1 % azalıbBiznes
12:40
Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı bütün texniki ekspertizalar əldə edilibRegion
12:29
İsrailin HHM sistemini idarə etmiş şəxs İrana məxfi məlumatlar ötürdüyünə görə həbs edilibDigər ölkələr
12:29
Azərbaycan fevralda duz istehsalını 61 % artırıbSənaye
12:24
Antalyada konteyner evlərdə baş verən yanğında 6 nəfər ölübRegion
12:17
Maliyyə intizamının gücləndirilməsi dayanıqlı inkişafa hədəflənən addımlardandır - RƏYDaxili siyasət
12:16
Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıbFutbol
12:15
Müctəba Xamenei İsmayıl Xətibin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı veribRegion
12:11
Foto