О нас

ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане Учреждения системы ООН обратились к донорам с призывом срочно выделить 110 млн долларов на оказание чрезвычайной помощи жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения.
Другие страны
29 июня 2022 г. 09:04
ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Учреждения системы ООН обратились к донорам с призывом срочно выделить 110 млн долларов на оказание чрезвычайной помощи жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ООН.

Запрошенная сумма рассчитана для оказания срочной помощи 362 тыс. человек в течение ближайших трех месяцев в наиболее пострадавших провинциях Пактика и Хост.

Отмечается, что в результате землетрясения в Афганистане разрушены жилые дома, здания медицинских учреждений и школ. Кроме того, повреждены системы подачи воды и электричества.

"Новый призыв является приоритетной частью плана гуманитарного реагирования для Афганистана, который предусматривает выделение 4,4 млрд долларов в этом году. К сожалению, план профинансирован только на 34%", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в юго-восточном регионе Афганистана в 01:30 по местному времени 22 июня. 24 июня в 10:00 в районе Гиян в Пактике произошел афтершок, в результате которого, по меньшей мере, пять человек погибли и 11 человек получили ранения.

По данным ООН, на сегодняшний день всего погибли около 800 человек, еще более 1 400 ранены, несколько тысяч домов разрушены или повреждены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
23 июня 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi