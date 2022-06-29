ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Учреждения системы ООН обратились к донорам с призывом срочно выделить 110 млн долларов на оказание чрезвычайной помощи жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения.

Учреждения системы ООН обратились к донорам с призывом срочно выделить 110 млн долларов на оказание чрезвычайной помощи жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ООН.

Запрошенная сумма рассчитана для оказания срочной помощи 362 тыс. человек в течение ближайших трех месяцев в наиболее пострадавших провинциях Пактика и Хост.

Отмечается, что в результате землетрясения в Афганистане разрушены жилые дома, здания медицинских учреждений и школ. Кроме того, повреждены системы подачи воды и электричества.

"Новый призыв является приоритетной частью плана гуманитарного реагирования для Афганистана, который предусматривает выделение 4,4 млрд долларов в этом году. К сожалению, план профинансирован только на 34%", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в юго-восточном регионе Афганистана в 01:30 по местному времени 22 июня. 24 июня в 10:00 в районе Гиян в Пактике произошел афтершок, в результате которого, по меньшей мере, пять человек погибли и 11 человек получили ранения.

По данным ООН, на сегодняшний день всего погибли около 800 человек, еще более 1 400 ранены, несколько тысяч домов разрушены или повреждены.