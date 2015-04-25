​ООН: В Йемене за месяц погибло 115 детей

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Более 550 мирных жителей погибло за последний месяц конфликта в Йемене, передает Report со ссылкой на BBC.

Среди них, по данным организации, - 31 женщина и по меньшей мере 115 детей. По словам представителя Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число погибших намного выше.

Большое количество мирного населения гибнет в результате авиаударов военной коалиции под руководством Саудовской Аравии по позициям повстанцев-хуситов.

В среду Эр-Рияд заявил о прекращении кампании, однако возобновил бомбардировки уже через несколько часов.