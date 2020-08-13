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ООН проведет Конгресс по предупреждению преступности

ООН проведет Конгресс по предупреждению преступности Четырнадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию пройдет 7-12 марта в Киото в Японии
Другие страны
13 августа 2020 г. 14:15
ООН проведет Конгресс по предупреждению преступности
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Четырнадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию пройдет 7-12 марта в Киото в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в отделении ООН в Вене, где расположено Управление ООН по наркотикам и преступности.

"Генеральная Ассамблея ООН официально определила эти даты, которые были рекомендованы Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию, выступающей подготовительным органом Конгресса по преступности. 6 марта 2021 года пройдут консультации перед Конгрессом", - говорится в заявлении информационной службы отделения ООН в Вене.

Изначально Конгресс должен был пройти в Киото 20-27 апреля 2020 года, но он был отложен из-за пандемии.

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