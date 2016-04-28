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    ООН призвал Россию и США спасти мирные переговоры по Сирии

    Де Мистура: Введенный с февраля режим прекращения огня едва жив

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура обратился к России и США с призывом спасти переговоры о мирном урегулировании сирийского конфликта, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По его словам, режим прекращения огня, введенный с февраля, "едва жив". Де Мистура полагает, что перемирие может "провалиться в любую минуту".

    В связи с этим дипломат предложил Москве и Вашингтону незамедлительно предпринять действия "на высшем уровне", которые позволили бы поддержать режим прекращения огня и оживить межсирийские переговоры.

    В последние дни в Сирии фиксируется эскалация военных действий.

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