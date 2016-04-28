ООН призвал Россию и США спасти мирные переговоры по Сирии

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура обратился к России и США с призывом спасти переговоры о мирном урегулировании сирийского конфликта, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По его словам, режим прекращения огня, введенный с февраля, "едва жив". Де Мистура полагает, что перемирие может "провалиться в любую минуту".

В связи с этим дипломат предложил Москве и Вашингтону незамедлительно предпринять действия "на высшем уровне", которые позволили бы поддержать режим прекращения огня и оживить межсирийские переговоры.

В последние дни в Сирии фиксируется эскалация военных действий.