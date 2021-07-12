ООН: Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с голодом в мире

Пандемия коронавируса в 2020 году значительно усугубила ситуацию с голодом во всем мире, примерно десятая часть населения земли, или 811 миллионов человек, страдала от недоедания.

Пандемия коронавируса в 2020 году значительно усугубила ситуацию с голодом во всем мире, примерно десятая часть населения земли, или 811 миллионов человек, страдала от недоедания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из доклада ООН.

"К сожалению, пандемия коронавируса продолжает выявлять слабые места в наших продовольственных системах, что угрожает жизням и источникам дохода людей во всем мире", - говорится в предисловии.

Согласно докладу, 9,9% населения земли в 2020 страдали от недоедания, в 2019 году этот показатель составил 8,4%.

При этом более половины страдающих от недоедания людей (418 миллионов) проживают в Азии, 282 миллиона - в Африке, 60 миллионов - в регионе Латинской Америки и стран Карибского бассейна. Как отмечают авторы доклада, голод в значительной степени затрагивает детей.