ООН намерена перенести мирную конференцию по Ливии из-за эскалации конфликта

Специальный посланник генерального секретаря ООН Гасан Саламе ведет переговоры о переносе запланированной на 14-16 апреля общенациональной конференции по межливийскому диалогу на фоне объявленного Ливийской национальной армией (ЛНА) наступления на Триполи, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, эмиссар ООН "прикладывает все усилия для прекращения вооруженного противостояния" между ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и подразделениями, подконтрольными Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Напомним, что конференция под патронажем ООН по поиску решения кризиса в Ливии с участием всех политических сил запланирована на 14-16 апреля в ливийском оазисе Гадамес.

Халиф Хафтар уже ответил отказом на предложение генерального секретаря ООН Антонию Гутерриша встретиться с Ф.Сараджем в Женеве.