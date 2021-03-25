ООН: Ливийцы требуют вывода из страны иностранных наемников

Необходимо вывести международных наемников из Ливии и обеспечить единую суверенную власть и безопасность на всей территории страны.
Как передает Report со ссылкой на
"Раскол в Ливии преодолен. В стране создана временная исполнительная власть - правительство национального единства, которое будет руководить ливийцами до 24 декабря 2021 года. Именно на эту дату назначены всеобщие выборы. Сейчас главное - вывести международных наемников из Ливии, побороть пандемию и обеспечить единую суверенную власть и безопасность на всей территории страны", - сказал Кубиш.
Он добавил, что все без исключения ливийцы, вне зависимости от их политических позиций призывают иностранные силы покинуть страну.
"Однако боевики по-прежнему находятся в стране и даже в окрестностях этого города. Их уход из Ливии будет иметь огромное значение для восстановления единства и суверенитета страны, а также поможет залечить глубокие раны - результат многолетних внутренних распрей, вооруженного конфликта и иностранного вмешательства", - сказал спецпредставитель.