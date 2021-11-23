ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии членов семей своих сотрудников

ООН из соображений безопасности приняла решение эвакуировать из Эфиопии членов семей своих сотрудников.
"Учитывая ситуацию с безопасностью и в целях предосторожности, ООН приняла решение изменить порядок своего пребывания в стране, временно переместив всех зависимых членов семей (сотрудников ООН)", - сказал он, отметив, что "персонал останется в Эфиопии, чтобы выполнять свои обязанности".
Представитель генсека добавил, что в организации "продолжат следить за развитием ситуации и учитывать безопасность... персонала, а также необходимость продолжать деятельность" в стране.
За последние сутки несколько стран, включая Турцию и Францию, призвали своих граждан, находящихся в Эфиопии, немедленно покинуть ее территорию.