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ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии членов семей своих сотрудников

ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии членов семей своих сотрудников ООН из соображений безопасности приняла решение эвакуировать из Эфиопии членов семей своих сотрудников.
Другие страны
23 ноября 2021 г. 22:37
ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии членов семей своих сотрудников

ООН из соображений безопасности приняла решение эвакуировать из Эфиопии членов семей своих сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил на брифинге для журналистов, что речь идет о нескольких сотнях человек.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и в целях предосторожности, ООН приняла решение изменить порядок своего пребывания в стране, временно переместив всех зависимых членов семей (сотрудников ООН)", - сказал он, отметив, что "персонал останется в Эфиопии, чтобы выполнять свои обязанности".

Представитель генсека добавил, что в организации "продолжат следить за развитием ситуации и учитывать безопасность... персонала, а также необходимость продолжать деятельность" в стране.

За последние сутки несколько стран, включая Турцию и Францию, призвали своих граждан, находящихся в Эфиопии, немедленно покинуть ее территорию.

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