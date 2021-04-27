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ООН: Более 3,5 млрд людей в мире не имеют доступа к интернету

ООН: Более 3,5 млрд людей в мире не имеют доступа к интернету Около 3,7 млрд человек в мире не имеют возможности подключаться к интернету, что провоцирует новую форму неравенства.
Другие страны
27 апреля 2021 г. 20:04
ООН: Более 3,5 млрд людей в мире не имеют доступа к интернету

Около 3,7 млрд человек в мире не имеют возможности подключаться к интернету, что провоцирует новую форму неравенства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

"Фактом остается то, что около 3,7 млрд людей остаются оторваны от цифровых технологий, без возможности работать, учиться и совершать покупки в интернете", - отметил он.

Он призвал устранить растущее "цифровое разделение, которое грозит перерасти в новую форму неравенства".

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