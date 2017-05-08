 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Олланд передаст Макрону президентские полномочия 14 мая

    Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Действующий президент Франции Франсуа Олланд передаст президентские полномочия избранному главе государства, лидеру французского движения "Вперед!" Эммануэлю Макрону президентские полномочия 14 мая, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    7 мая прошел второй тур выборов президента Франции. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi