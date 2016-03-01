Олланд и Меркель проведут встречу в Париже перед саммитом ЕС-Турция

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель 4 марта проведут встречу в Париже в рамках подготовки к саммиту глав государств и правительств ЕС и Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент Республики примет в Елисейском дворце канцлера Германии Ангелу Меркель 4 марта в частности, для подготовки встречи глав государств и правительств Европейского союза и Турции, которая пройдет в Брюсселе 7 марта", - сказано в коммюнике администрации Олланда.