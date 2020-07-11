Более 60% депутатов парламента Афганистана заразились коронавирусом

Большая часть депутатов Национальной ассамблеи Афганистана заразились коронавирусной инфекцией

Большая часть депутатов Национальной ассамблеи Афганистана - от 60 до 70 % - заразились коронавирусной инфекцией. Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источники в афганском парламенте.

Кроме того, источник в одной из частных больниц Кабула сообщил телеканалу, что клинику для сдачи теста на COVID-19 посетили несколько членов правительства и ряд парламентариев, и их результаты оказались положительными.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в Афганистане составило 34 366, при этом 994 человека скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.