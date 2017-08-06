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    Около 50 человек погибли за три дня боев на йеменско-саудовской границе

    В результате боев погиб 31 повстанец и 17 йеменских солдат

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Жертвами боев между правительственными силами Йемена и повстанцами-хуситами недалеко от границы с Саудовской Аравией стали за последние три дня около 50 человек с двух сторон.

    Как передает Report, об этом сoобщил агентству Синьхуа местный военный источник.

    По информации агентства, правительственные силы в четверг начали наступление на позиции повстанцев-хуситов в районе порта Миди на Красном море. Поддержку им оказала пограничная артиллерия Саудовской Аравии и авиация возглавляемой ей коалиции.

    Как отмечает агентство, коалиция нанесла не менее 20 авиаударов по позициям хуситов, в результате боев за три дня погиб 31 повстанец и 17 йеменских солдат.

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