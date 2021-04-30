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Около 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

Около 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле По меньшей мере 38 человек погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля.
Другие страны
30 апреля 2021 г. 04:49
Около 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

По меньшей мере 38 человек погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу со ссылкой на медиков сообщила газета Haaretz.

По ее данным, более 60 человек получили ранения, из них шестеро находятся в критическом состоянии.

Отметим, что праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.

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Версия на азербайджанском языке İsraildə dini bayram zamanı faciə, 38 nəfər ölüb - VİDEO

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