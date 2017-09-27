Около 30 тыс. человек эвакуированы в Виннице из-за пожара на складе - ВИДЕО

© РИА Новости

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Калиновском районе Винницкой области Украины эвакуированы 28,3 тыс. человек, две женщины получили травмы в связи с возгоранием на складе боеприпасов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в винницкую центральную районную больницу", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Отмечается также, что подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание четырех жилых домов, возникшее из-за попадания боеприпасов.

На месте происшествия находятся премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а также глава Генштаба Украины. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания.

Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский заявил, что из-за пожара остановлена работа трех газораспределительных станций.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Отметим, что 26 сентября в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тыс. тонн боеприпасов. По информации Генштаба Украины, пожар в общей сложности охватил 10% складов.