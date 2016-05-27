​Около 20 человек попали в ловушку в пещере в США

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Попавшая в ловушку в одной из пещер американского штата Кентукки группа из 19 человек благополучно спаслась.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Мэтт Бевин.

Туристические группы, в составе которых находился 21 человек, пришли на экскурсию в одну из местных пещер в четверг утром по местному времени.

Начавшийся дождь постепенно заполнил пещеру, и только четверым из них удалось успешно покинуть ее. Двое сотрудников местной полиции были отправлены на спасение попавших в ловушку, однако связь со спасателями также пропала.

"Все искатели спасены из пещеры", — написал Бевин на своей страничке в Twitter.