 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Около 20 человек попали в ловушку в пещере в США

    Все искатели спасены из пещеры

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Попавшая в ловушку в одной из пещер американского штата Кентукки группа из 19 человек благополучно спаслась.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Мэтт Бевин.

    Туристические группы, в составе которых находился 21 человек, пришли на экскурсию в одну из местных пещер в четверг утром по местному времени.

    Начавшийся дождь постепенно заполнил пещеру, и только четверым из них удалось успешно покинуть ее. Двое сотрудников местной полиции были отправлены на спасение попавших в ловушку, однако связь со спасателями также пропала.

    "Все искатели спасены из пещеры", — написал Бевин на своей страничке в Twitter.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi