169 человек погибло в результате нападения ИГ на ливийский город Сирт

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате нападений боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в ливийском городе Сирт за два дня составило 169 человек, передает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Местные источники сообщили каналу об ожесточенных столкновениях между боевиками ИГ и представителями соперничающей с ними исламистской группировки в городе Сирт, в результате чего десятки семей были вынуждены покинуть свои дома. В то же время боевики ИГ совершили несколько нападений в городе: в четверг сообщалось, что боевики ИГ убили 30 мирных жителей, в пятницу поступили сообщения о расправе боевиков ИГ над 22 пациентами медицинского центра в одном из районов города.

По данным телеканала, также в результате столкновений между боевиками ИГ и ливийской армией в городе Бенгази на востоке страны, погибли по меньшей мере 42 человека, десятки были ранены. Столкновения произошли после того, как боевики атаковали позицию армии, которая находится неподалеку от торгового порта в городе. Как сообщил телеканалу военный источник, армия ответила на нападение террористов и ликвидировала десятки боевиков.