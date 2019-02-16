Офис Мюллера получил сведения об общении работника штаба Трампа с WikiLeaks

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Офис американского спецпрокурора Роберта Мюллера получил доказательства общения бывшего советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна с представителями портала WikiLeaks, который занимается публикацией различных секретных данных. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из поданного в окружной суд Округа Колумбия документа стороны обвинения.

Ранее сообщалось, что Мюллер изучает связи ряда активистов с WikiLeaks. В частности отмечалось, что члены команды Мюллера провели допрос свидетелей и запросили данные о звонках Роджера Стоуна.

В документе говорится, что в ходе проведения расследования по "российскому делу" власти получили доступ к проверке "десятка разных аккаунтов". Отмечается, что некоторые из них "содержали переписку Стоуна с Guccifer 2.0 и "Организацией 1", то есть с хакером или группой хакеров, которые могли стоять за взломом серверов Демпартии США, и с порталом WikiLeaks.

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба соперника Трампа по президентским выборам Хиллари Клинтон Джона Подесты. Затем власти США заявили о якобы причастности правительства России к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента.