Убит один из лидеров "Исламского государства"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Лидер экстремистского движения "Исламское государство" на одной из афгано-пакистанских территорий Хафиз Саид убит в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как отмечает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил Национальный директорат безопасности Афганистана.

Хафиз Саид и еще 30 боевиков ИГ были убиты в ночь на субботу в результате авианалета, проведенного при поддержке афганских спецслужб.

Представители "Исламского государства" пока не подтвердили смерть Саида.