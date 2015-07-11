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    Убит один из лидеров "Исламского государства"

    30 боевиков ИГ были убиты в результате авианалета

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Лидер экстремистского движения "Исламское государство" на одной из афгано-пакистанских территорий Хафиз Саид убит в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

    Как отмечает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил Национальный директорат безопасности Афганистана. 

    Хафиз Саид и еще 30 боевиков ИГ были убиты в ночь на субботу в результате авианалета, проведенного при поддержке афганских спецслужб.

    Представители "Исламского государства" пока не подтвердили смерть Саида.

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