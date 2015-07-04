Один из командиров "Талибана" ликвидирован на западе Афганистана

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Командир движения "Талибан", руководивший действиями боевиков в западной части Афганистана, был уничтожен сегодня службами безопасности, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Хаджи Вазир, командир боевиков "Талибана" на западе Афганистана, находился в одном из домов, где прорабатывал план действий террористов. Силы безопасности, опираясь на доклад разведки, штурмовали здание утром в субботу и уничтожили террориста", — заявил местный шеф полиции Абдул Маджид Рози.

По его словам, убитый руководил действиями не менее 500 боевиков и ликвидация террориста может отразиться на активности "Талибана" в афганской провинции Херат и соседних с ней провинциях. Никаких комментариев от представителей "Талибана" по поводу смерти командира пока не поступало.