 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Один человек погиб в ходе стычек в Газе, число раненых превысило 700

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Один палестинец погиб в ходе столкновений с израильской армией в пятницу на границе с сектором Газа, число раненых возросло до 701 человека.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

    "Погиб 28-летний палестинец в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, 701 человек получили различные ранения, в том числе 15 медиков и два журналиста", — заявил аль-Кедра.

    Он добавил, что 163 человека получили ранения боевыми пулями, 12 резиновыми пулями, 72 человека получили отравление от "газовых бомб".

    Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в пятничных столкновениях на границе с Газой принимают участие около 10 тысяч палестинцев. Протестующие пытаются преодолеть пограничную стену, а также бросают в военных бутылки с зажигательной смесью. Израильская армия использует различные средства разгона акций протестов, в том числе огнестрельное оружие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi