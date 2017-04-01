Очередной раунд межсирийских переговоров закончился безрезультатно

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ «Нам пока не удалось добиться результатов».

Как передает Report, cо ссылкой на Радио ООН, с такими словами к журналистам в Женеве, где завершился очередной раунд межсирийских переговоров, обратился специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Он сказал, что прошедшие переговоры были «серьезными» и затрагивали вопросы по существу дела, однако на пути к миру – по-прежнему много препятствий. «Никто, включая меня, не может отрицать, что перед нами еще множество препятствий, и я не думаю, что нам вскоре удастся прийти к мирному соглашению. Любые переговоры сопровождаются массой проблемой, которые требуют обсуждения до того, как начнутся непосредственно мирные переговоры. Пока нам не удалось добиться результатов», - отметил он.

Стаффан де Мистура опроверг слухи о своей возможной отставке и подчеркнул, что все стороны готовы вернуться в Женеву для следующего раунда переговоров. Их дата пока неизвестна.

Спецпосланник также выразил обеспокоенность в связи с боевыми столкновениями в Сирии и призвал Россию, Турцию и Иран сделать все возможное для того, чтобы в стране возобновился режим прекращения огня.