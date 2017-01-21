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    Обвиняемый в краже 36 кг золота из инкассаторской машины в Нью-Йорке задержан

    Похищенное золото пока не найдено

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Эквадоре задержали мужчину, обвиняемого в краже из бронированной инкассаторской машины в Нью-Йорке контейнера с золотом весом в 36 кг. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, стоимость содержимого этого контейнера оценивается в 1,6 млн долларов.

    Похищенное золото пока не найдено.

    53-летний Хулио Нивело был задержан на западе Эквадора. Его адвокаты настаивают, что в момент совершения преступления его не было на территории США.

    Кража произошла 29 сентября в одном из самых загруженных районов Манхэттена Мидтаун. На кадрах видно, что инкассаторская машина на некоторое время была оставлена без присмотра, и преступнику понадобилось всего 20 секунд, чтобы совершить кражу. 

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