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Общий объем нового пакета военной помощи США Украине составит 675 млн долларов

Общий объем нового пакета военной помощи США Украине составит 675 млн долларов Власти США в рамках очередного пакета военной помощи передадут Киеву дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, новую партию противорадиолокационных ракет HARM, четыре гаубицы калибра 105 мм.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 19:00
Общий объем нового пакета военной помощи США Украине составит 675 млн долларов

Власти США в рамках очередного пакета военной помощи передадут Киеву дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, новую партию противорадиолокационных ракет HARM, четыре гаубицы калибра 105 мм.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба Пентагона.

Помимо этого, США поставят Украине 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 100 бронеавтомобилей, более 5 тыс. противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, тысячу 155-мм снарядов для дистанционного минирования, дополнительные гранатометы и стрелковое оружие, медицинские бронеавтомобили и системы ночного видения. Общий объем нового пакета помощи составит 675 млн долларов.

В ведомстве заявили, что США проведут в следующие недели встречу с НАТО, чтобы обсудить пути военной поддержки ВС Украины со стороны Запада.

Как отметил шеф Пентагона, Запад настраивается на оказание военной помощи Киеву в долгосрочной перспективе, поиск "инновационных способов" поддержки ВСУ. США считают, что ВС Украины нуждаются прежде всего в артиллерии, боеприпасах, средствах ПВО и прибрежной обороны.

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