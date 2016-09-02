Общий госдолг США впервые превысил 19,5 трлн

Баку. 02 Сентября. REPORT.AZ/ Общая сумма государственного долга США впервые превысила $19,5 трлн.

Как передает Report, об этом сообщил Минфин США.

По информации, этот порог был превзойден накануне. 31 августа сумма долговых обязательств американских властей составила более $19,51 трлн.

Комментируя это известие, сетевое издание The Washington Examiner напоминает, что к моменту прихода к власти действующего президента страны Барака Обамы общий размер госдолга равнялся примерно $10,63 трлн. Таким образом, за неполные восемь лет он почти удвоился. К концу срока пребывания Обамы у власти он, как ожидается, вплотную приблизится к $20 трлн.