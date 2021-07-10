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Общая протяженность автомобильных пробок во Франции увеличилась до 1,1 тыс. км

Общая протяженность автомобильных пробок во Франции увеличилась до 1,1 тыс. км Общая протяженность автомобильных заторов во Франции в субботу выросла до 1,1 тыс. км, в столичном регионе страны пробки составляют 200 км.
Другие страны
10 июля 2021 г. 15:18
Общая протяженность автомобильных пробок во Франции увеличилась до 1,1 тыс. км

Общая протяженность автомобильных заторов во Франции в субботу выросла до 1,1 тыс. км, в столичном регионе страны пробки составляют 200 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба мониторинга дорожного движения Bizon Fute.

Как уточняет радиостанция France Info, серьезные заторы образовались по причине массового перемещения французов из городов в приморские регионы на каникулы. Специалисты советуют автомобилистам в крупных городах отправляться в дорогу после 16:00, когда трафик снизится.

Ранее сообщалось, что в эту субботу около 900 тыс. французов планируют воспользоваться железнодорожным транспортом для путешествий по стране. По оценкам специалистов, это может создать серьезные скопления людей на вокзалах. Эксперты напоминают о необходимости носить защитные маски в закрытых помещениях

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