ОБСЕ озабочена прозрачностью финансирования избирательных кампаний в США

Наблюдатели ОБСЕ считают, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно использовал свои служебные возможности для получения политической выгоды

Наблюдатели ОБСЕ заявили, что президентские выборы в США были конкурентными, хорошо организованными, но сопровождались напряженной и "враждебной риторикой между кандидатами".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении миссии ОБСЕ по итогам наблюдения за выборами 3 ноября.

Наблюдатели ОБСЕ отметили, что не смогли получить доступ на избирательные участки в 18 американских штатах.

Также была выражена серьезная озабоченность относительно прозрачности финансирования избирательных кампаний в США. "У нас есть озабоченности в отношение финансирования кампаний. В то время как траты кампании обычно прозрачны, они никак не регулируются. Траты на эту кампанию составили приблизительно 14 миллиардов долларов. Регулирование финансирования кампаний оформлено федеральным законодательством и решениями Верховного суда и других судов. Индивидуальные пожертвования кандидатам ограничены и должны быть полностью раскрыты",- призвали в миссии.

Наблюдатели ОБСЕ считают, что действующий президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно использовал свои служебные возможности для получения политической выгоды.

"Особую озабоченность вызывало использование действующим президентом дискриминационных и уничижительных заявлений в отношении отдельных лиц на основании их пола и происхождения. Различие между государственной и партийной деятельностью не всегда соблюдалось, поскольку действующий президент неоднократно использовал свои служебные возможности для получения политической выгоды. В нескольких случаях создавалось впечатление, что Трамп отказывается от мирной передачи власти. Он утверждал, что избирательный процесс систематически фальсифицировался, особенно в отношении голосования по почте, без предоставления каких-либо существенных доказательств", - отмечается в заявлении миссии.