Обнародована дата и место проведения Каспийского саммита

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Саммит пяти прикаспийских государств состоится 12 августа в Актау, все государства подтвердили свое участие".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"В настоящее время внешнеполитические ведомства всех пяти прикаспийских государств, а именно Казахстана, Азербайджана, Ирана, Российской Федерации и Туркменистана, ведут активную работу по подготовке к пятому Каспийскому саммиту, который запланирован к проведению 12 августа в Актау", - сказал К.Абдрахманов.

По его словам, все государства уже подтвердили свое участие по дипломатическим каналам.

Ожидается, что на этом саммите будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.