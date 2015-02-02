Обама рассматривает возможность поставок оружия Украине

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама рассматривает возможность поставок оружия украинской армии. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

Представитель администрации президента, которого цитирует агентство, подтвердил ранее опубликованную газетой The New York Times информацию о возможном оказании летальной военной помощи Украине.

По его словам, "у Обамы остаются сомнения по поводу принятия этого решения". Президент США, как подчеркивает представитель администрации главы государства, "также обеспокоен тем, что никакое количество вооружения украинских солдат не поставит их на один уровень с российской армией".

Тем не менее, Белый дом готов по-новому взглянуть на "недавнюю эскалацию конфликта" между Киевом и ополченцами.