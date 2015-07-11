Обама призвал извлечь урок из событий в Сребренице

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент США призвал смотреть на события в Сребренице "ясными глазами" и извлечь из них урок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Мы должны смотреть на события в Сребренице ясными глазами, помнить о трагедии и извлечь из нее урок", - заявил президент США по случаю 20-й годовщины трагедии в Сребренице. Дважды в заявлении он назвал события в Сребренице "геноцидом" и "крупнейшей резней за последние полвека на территории Европы".

По словам Обамы, "только полностью признавая прошлое, мы можем достичь прочного и продолжительного примирения в будущем. Только привлекая к ответственности виновников геноцида, мы можем предоставить некоторое ощущение достигнутой справедливости тем, кто потерял любимых".

"Лишь называя зло своим именем, мы можем найти найти силы, чтобы преодолеть его", - считает глава США.

Обама подчеркнул, что США продолжат совместно с Балканскими странами "строить мир, в котором народы Боснии и Герцеговины, балканских стран будут жить в мире".

Памятные мероприятия, приуроченные к трагическим событиям в Сребренице, когда были убиты 8 тысяч боснийских мусульман, пройдут 11 июля.