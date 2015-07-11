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    Обама призвал извлечь урок из событий в Сребренице

    Президент США назвал геноцидом операцию боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем в июле 1995 года в Сребренице

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент США призвал смотреть на события в Сребренице "ясными глазами" и извлечь из них урок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

    "Мы должны смотреть на события в Сребренице ясными глазами, помнить о трагедии и извлечь из нее урок", - заявил президент США по случаю 20-й годовщины трагедии в Сребренице. Дважды в заявлении он назвал события в Сребренице "геноцидом" и "крупнейшей резней за последние полвека на территории Европы".

    По словам Обамы, "только полностью признавая прошлое, мы можем достичь прочного и продолжительного примирения в будущем. Только привлекая к ответственности виновников геноцида, мы можем предоставить некоторое ощущение достигнутой справедливости тем, кто потерял любимых".

    "Лишь называя зло своим именем, мы можем найти найти силы, чтобы преодолеть его", - считает глава США.

    Обама подчеркнул, что США продолжат совместно с Балканскими странами "строить мир, в котором народы Боснии и Герцеговины, балканских стран будут жить в мире".

    Памятные мероприятия, приуроченные к трагическим событиям в Сребренице, когда были убиты 8 тысяч боснийских мусульман, пройдут 11 июля.

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