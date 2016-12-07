Обама: ошибки США при вторжении в Ирак стали одной из причин зарождения ИГИЛ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Ошибки, допущенные Соединенными Штатами при проведении военной операции в Ираке, направленной на свержение Саддама Хусейна, стали одной из причин появления террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report, это признал президент США Барак Обама, выступая во вторник на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида с речью, в которой излагались его подходы к проблеме борьбы с терроризмом.

"Мы отказались повторять некоторые ошибки вторжения 2003 года, которые изначально и способствовали росту организации, ставшей известной как ИГИЛ", - заявил глава администрации США, должностные полномочия которого истекают 20 января.

Также американский президент отметил, что ИГИЛ в результате ведущихся против нее военных операций потеряла "больше половины контролировавшихся ею территорий".

По словам американского лидера, в остающихся под контролем экстремистской организации районах Ирака и Сирии "местное население обращается против нее". Хребет ИГИЛ будет сломан, пообещал хозяин Белого дома, не уточняя, сколько времени может потребоваться на разгром этой террористической сети.